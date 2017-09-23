17:10 23.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во Львове десять человек отравились рыбой с рынка

В областную клиническую больницу Львова госпитализировали десять человек с диагнозом острая кишечная инфекция. Об этом сообщили в пресс-службе Львовской облгосадминистрации.

Во Львове десять человек отравились рыбой с рынка

По словам врачей, первые шесть человек попали в больницу еще вечером в пятницу. А, еще четыре человека привезла скорая в субботу.

Таким образом всего госпитализировано десять человек, среди них один ребенок.

Стало известно, что все пострадавшие ели рыбу горячего копчения, которую приобрели в одном из торговых киосков на рынке "Привокзальный" во Львове.

"О возникшей ситуации, которая привела к заболеванию людей, сообщается руководству соответствующих подразделений Госпродпотребслужбы, которые осуществляют обследование и проводят работу в очаге инфекции", - добавили в департаменте.

Отмечается, что люди жалуются на повышение температуры тела, головную боль, тошноту, рвоту, боль в животе. В данное время, проводится комплекс лечебно-диагностических мероприятий.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",в детском санатории "Лазурный", расположенном в городе Бердянск Запорожской области зафиксировано массовое отравление детей, директор санатория сообщила, что заболели 24 ребенка.


 
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Фоторепортаж
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