Во Львове десять человек отравились рыбой с рынка

По словам врачей, первые шесть человек попали в больницу еще вечером в пятницу. А, еще четыре человека привезла скорая в субботу.

Таким образом всего госпитализировано десять человек, среди них один ребенок.

Стало известно, что все пострадавшие ели рыбу горячего копчения, которую приобрели в одном из торговых киосков на рынке "Привокзальный" во Львове.

"О возникшей ситуации, которая привела к заболеванию людей, сообщается руководству соответствующих подразделений Госпродпотребслужбы, которые осуществляют обследование и проводят работу в очаге инфекции", - добавили в департаменте.

Отмечается, что люди жалуются на повышение температуры тела, головную боль, тошноту, рвоту, боль в животе. В данное время, проводится комплекс лечебно-диагностических мероприятий.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",в детском санатории "Лазурный", расположенном в городе Бердянск Запорожской области зафиксировано массовое отравление детей, директор санатория сообщила, что заболели 24 ребенка.