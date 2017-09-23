В зоне АТО один силовик за сутки получил ранения

Известно о том, что в местах проведения на Донбассе АТО в течение прошлых суток - 22 сентября 2017 г. – по итогам ведения боевых действий среди украинских защитников никто не погиб.

При этом один украинский боец все же получил ранение. Такие данные передал недавно спикер Минобороны по вопросам АТО – А. Лысенко. Согласно его словам – по итогам ведения военных действий погибших в рядах наших военных нет. Однако – один боец все же был ранен. Это случилось в Невельском, в процессе вражеского обстрела - подчеркнул Лысенко.

Как сообщал УРА-Информ, в центре Донецка 23-го сентября прогремело два взрыва.