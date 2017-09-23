В Украине за сутки произошло 222 возгорания

Так, прогнозируется пожароопасность пятого класса. В Украине уже недавно был объявлен высший уровень пожароопасности, потому что лишь за минувшие сутки по стране зафиксировали 222 возгорания - в экосистемах. Такие данные распространил пресс-центр Госслужбы по ЧС.

Согласно данным Укргидрометцентра – вплоть до 25-го сентября на востоке сохранится чрезвычайная пожароопасность – пятого класса. Это создало предпосылки для роста числа пожаров по всей территории страны. Согласно данным спасателей – лишь в течение прошлых 24-ех часов в стране было 222 возгорания – на открытой местности.

Как сообщал УРА-Информ, на Харьковщине произошло возгорание 70 гектаров леса.