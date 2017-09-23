В Украине вырос уровень безработицы

Так, уровень безработицы возрос с 9,0% во втором квартале 2016 г. Такие данные приводит Госстат. Согласно этой информации – в стране уровень безработицы среди населения, которое является экономически активным в возрасте 15-70 лет, возрос с девяти процентов во втором квартале 2016 г. – до 9.1 процента – во втором квартале 2017 г.

В Госстатистики также добавили, что уровень занятости украинских граждан в возрасте 15-70 лет - 56,8%, а это на 0,1 пункт меньше, чем было еще во втором квартале 2016 г.

Как сообщал УРА-Информ, ЕП ранее одобрил выделение дополнительных средств на борьбу с безработицей.