12:50 23.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине вырос уровень безработицы

Уровень безработицы украинского населения 15-70 лет во втором квартале 2017 г. увеличился до 9,1%.

В Украине вырос уровень безработицы

Так, уровень безработицы возрос с 9,0% во втором квартале 2016 г. Такие данные приводит Госстат. Согласно этой информации – в стране уровень безработицы среди населения, которое является экономически активным в возрасте 15-70 лет, возрос с девяти процентов во втором квартале 2016 г. – до 9.1 процента – во втором квартале 2017 г.

В Госстатистики также добавили, что уровень занятости украинских граждан в возрасте 15-70 лет - 56,8%, а это на 0,1 пункт меньше, чем было еще во втором квартале 2016 г.

Как сообщал УРА-Информ, ЕП ранее одобрил выделение дополнительных средств на борьбу с безработицей.


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