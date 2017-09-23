11:45 23.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине в результате непогоды обесточен 101 населенный пункт

Без электроснабжения на утро субботы 23-го сентября остались жители восьми украинских областей.

В Украине в результате непогоды обесточен 101 населенный пункт

По итогам осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра), по причине срабатывания защиты линий электропередач 22-го сентября 2017 г. в Украине оказался обесточенным 101 населенный пункт. Такие сведения распространил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В частности, на данный момент без электроснабжения утром 23 сентября 2017 г. остались жители сразу восьми регионов, а именно: Донецкой области - 30 населенных пунктов, Киевской области - 30 н. п., на Полтавщине  - 20 н. п., на Виннитчине - 14 н. п., в Одесской области - 14 н. п., а также в Запорожской - 13 н. п., Днепропетровской - 2 н. п и на Черкасчине – 8.

Как сообщал УРА-Информ, синоптики ранее предупреждали о непогоде 21-22 сентября.


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