11:19 23.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100174472:mysnichenko

В центре Донецка прогремело два взрыва

Взрывы прогремели в районе проспекта Мира города Донецк.

В центре Донецка прогремело два взрыва

Так, в центральной части города утром 23 сентября 2017 г. в центре оккупированного Донецка зафиксировано два взрыва. При этом данных о жертвах или пострадавших на данный момент нет – передают местные СМИ.

Сообщается, что взрывы были слышны примерно 08:30. На данный момент место событий оцеплено работниками "силовых ведомств" самопровозглашенной "ДНР". Кроме прочего известно, что взрывы прогремели в районе проспекта Мира. Члены местных "правоохранительных органов" пока инцидент не комментируют. Данных про жертв или пострадавших тоже нет.

Как сообщал УРА-Информ, на Донетчине 22 сентября взрывы прогремели на складе боеприпасов.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив