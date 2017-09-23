В центре Донецка прогремело два взрыва

Так, в центральной части города утром 23 сентября 2017 г. в центре оккупированного Донецка зафиксировано два взрыва. При этом данных о жертвах или пострадавших на данный момент нет – передают местные СМИ.

Сообщается, что взрывы были слышны примерно 08:30. На данный момент место событий оцеплено работниками "силовых ведомств" самопровозглашенной "ДНР". Кроме прочего известно, что взрывы прогремели в районе проспекта Мира. Члены местных "правоохранительных органов" пока инцидент не комментируют. Данных про жертв или пострадавших тоже нет.

Как сообщал УРА-Информ, на Донетчине 22 сентября взрывы прогремели на складе боеприпасов.