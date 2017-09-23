13:41 23.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На оккупированный Донбасс приехали семь грузовиков с гуманитарной помощью

Гуманитарные грузы на Донбасс недавно Красный Крест.

На оккупированный Донбасс приехали семь грузовиков с гуманитарной помощью

Также гуманитарная помощь частично была отправлена на Донбасс одной из религиозных организаций. В оккупированные районы уже недавно проследовали семь грузовиков с гумпомощью - в виде гигиенических, а также продуктовых наборов.

Эти данные содержатся в переданном сообщении Госпогранслужбы Украины. 22-го сентября через КПВВ "Новотроицкое" в сторону неконтролируемой территории ехало семь грузовых авто с гуманитарными грузами. Известно, что они перевозили 40 тонн гигиенических наборов, а также продукты.

Как сообщал УРА-Информ, в августе 2017 г. Красный Крест также направил на Донбасс для местных жителей гуманитарную помощь.


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