07:00 23.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Черкасчине не могут потушить торфяники

Работники Госслужбы по ЧС, а также лесники, военные и работники предприятий пятые сутки тушат возгорания торфяниках.

На Черкасчине не могут потушить торфяники

Так, торфяники пытаются потушить около поселка Ирдынь на Черкасчине. Такие данные аспространили в пресс-службе УГСЧС в Черкасской области. Уже пятые сутки спасатели, силовики и лесники ведут работы по устранению возгораний на торфяниках – около села Ирдынь - сказано в сообщении.

Как передает пресс-служба - пожар торфа, а также сухой растительности в админграницах Белозерской объединенной общины на площади 51 гектар стартовал еще 17-го сентября.

Как сообщал УРА-Информ, на Харьковщине произошло возгорание 70 гектаров леса.


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