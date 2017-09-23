На Черкасчине не могут потушить торфяники

Так, торфяники пытаются потушить около поселка Ирдынь на Черкасчине. Такие данные аспространили в пресс-службе УГСЧС в Черкасской области. Уже пятые сутки спасатели, силовики и лесники ведут работы по устранению возгораний на торфяниках – около села Ирдынь - сказано в сообщении.

Как передает пресс-служба - пожар торфа, а также сухой растительности в админграницах Белозерской объединенной общины на площади 51 гектар стартовал еще 17-го сентября.

Как сообщал УРА-Информ, на Харьковщине произошло возгорание 70 гектаров леса.