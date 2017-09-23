Apple обнаружила ошибки в работе новой модели Apple Watch

Согласно информации источника, новые умные часы временно будут отсутствовать в продаже до момента фикса ошибки.

Главным его отличием от предыдущих версий должна была стать встроенная функция сотовой связи. Однако именно эта функция часов дала сбой. Гаджет также не смог подключиться в беспроводной сети, чтобы совершить звонок.

Часы не смогли принимать телефонные звонки или СМС-сообщение и отключают доступ к Siri.

Компания уже готова была стартовать продажи, однако теперь дата запуска продукта в массовое производство под вопросом.

Ранее компания Джобса показала новую модель "яблоко - восьмерка", которая может подзаряжаться без шнурового соединения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", что основными цветами новой модели смартфона Apple станут Silver, Spase Grey и Nude.