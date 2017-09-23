10:28 23.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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30 сентября стартует забег на Говерлу

Традиционный забег на Говерлу под названием "Lifeventure Goverla race 2017" пройдет 30 сентября и первого октября.

30 сентября стартует забег на Говерлу

Такие данные распространила пресс-служба Министерства спорта Украины. Согласно этим данным – 30-го сентября и первого октября будет проведен забег на высочайшую вершину Украины – Говерлу. Забег носит название "Lifeventure Goverla race 2017".

Соревнования, ставшие уже традиционными для спортсообщества, пройдут на двух дистанциях: восемь км - т / п Козьмещик - Говерла (2061 метр) и 16 километров - т / п Козьмещик - Петрос (2020 метров) - Говерла (2061 метр), 16 километров – отметил пресс-центр. Забег проводится для популяризации здорового образа жизни.

Как сообщал УРА-Информ, в столице провели забег "Беги как девушка".


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