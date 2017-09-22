Задержан насильник из Ровно

Ровенские правоохранители взяли под стражу 22-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании девушки. Об этом передает отдел коммуникации управления НП в Ровенской области.
Согласно информации отдела, мужчина насильно затащил девочку в квартиру и применил электрошокер, а затем изнасиловал. Преступник скрылся, оставив после себя включенные газовые конфорки, чтобы скрыть следы преступления.
Однако девушка успела вызвать полицию и чудом осталась жива. Ее госпитализировали
Полицейские зоны ЧАЭС в районе села Рудня Вересня задержали злоумышленника, который пытался спрыгнуть со 150-метровой вышки.
Теперь ему инкриминируют часть 1 статьи 152 Уголовного кодекса Украины, то есть изнасилования с применением насилия.
Девочка смогла опознать преступника. Ему грозит пять и более лет колонии строгого режима.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Запорожье с черепно-мозговой травмой нашли 11-летнюю девочку, которую пытались изнасиловать.