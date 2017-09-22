Задержан насильник из Ровно

Согласно информации отдела, мужчина насильно затащил девочку в квартиру и применил электрошокер, а затем изнасиловал. Преступник скрылся, оставив после себя включенные газовые конфорки, чтобы скрыть следы преступления.

Однако девушка успела вызвать полицию и чудом осталась жива. Ее госпитализировали

Полицейские зоны ЧАЭС в районе села Рудня Вересня задержали злоумышленника, который пытался спрыгнуть со 150-метровой вышки.

Теперь ему инкриминируют часть 1 статьи 152 Уголовного кодекса Украины, то есть изнасилования с применением насилия.

Девочка смогла опознать преступника. Ему грозит пять и более лет колонии строгого режима.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Запорожье с черепно-мозговой травмой нашли 11-летнюю девочку, которую пытались изнасиловать.