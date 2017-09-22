В зоне АТО стали меньше нарушать режим тишины – ОБСЕ

Так, было замечено снижение числа нарушений режима тишины примерно на 10% - это если сравнивать с предыдущей неделей. Такое сообщение поступило от первого замглавы миссии ОБСЕ в нашей стране – А. Хуга. Согласно его словам – в течение недели миссия ОБСЕ заметила снижение числа нарушений режима тишины на востоке страны.

При этом треугольник под названием Ясиноватая-Авдеевка-донецкий аэропорт все же являлся центром насилия. Здесь миссией замечено 40 процентов от общего числа нарушений режима тишины в течение семи дней - сообщил А.Хуг.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбассе за последние сутки террористы 16 раз обстреляли позиции АТО.