22:39 22.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В зоне АТО стали меньше нарушать режим тишины – ОБСЕ

В течение прошлой недели миссия ОБСЕ заметила снижение числа нарушений режима тишины.

В зоне АТО стали меньше нарушать режим тишины – ОБСЕ

Так, было замечено снижение числа нарушений режима тишины примерно на 10% - это если сравнивать с предыдущей неделей. Такое сообщение поступило от первого замглавы миссии ОБСЕ в нашей стране – А. Хуга. Согласно его словам – в течение недели миссия ОБСЕ заметила снижение числа нарушений режима тишины на востоке страны.

При этом треугольник под названием Ясиноватая-Авдеевка-донецкий аэропорт все же являлся центром насилия. Здесь миссией замечено 40 процентов от общего числа нарушений режима тишины в течение семи дней - сообщил А.Хуг.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбассе за последние сутки террористы 16 раз обстреляли позиции АТО.


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