В Украине завершились учения Rapid Trident-2017 - ФОТО

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины.

Как отмечается, на протяжении 14 дней военные мане бойцы быстро принимали решения и брали на себя ответственность. Кроме того, военнослужащие постоянно приобретали новые знания и практические навыки.

По словам полковника Сергея Литвинова, все участники учений должны были научиться профессионально выполнять свой долг, как настоящие защитники и воины, достигать полного взаимопонимания и научиться действовать совместно в интересах мира и безопасности во всем мире.

"В учениях приняли участие около 2500 военнослужащих из 15 стран мира", - говорится в сообщении.

Кроме Украины и США, к Rapid Trident привлекались военнослужащие из Канады, Болгарии, Грузии, Эстонии, Италии, Латвии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, Турции и Великобритании.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Россия может использовать "Запад-2017" для развертывания ударных группировок. Помимо демонстрации силы, обучение подобного размаха вполне могут служить прикрытием для рассредоточение средств поражения и запасов материальных ресурсов на операционных направлениях и обработки вариантов применения таких сил.