В пятницу в Украине будет тепло, но дождливо

По данным украинских синоптиков, днем температура воздуха в среднем по стран составит от 21 до 28 градусов тепла. Ветер на севере, юге и востоке Украины - юго-восточный, на западе - северо-западный 7-12 метров на секунду.

В Киеве сегодня местами дождь, кое-где грозы. Температура воздуха ночью составит 16-18 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 26-28 градусов.

На западе Украины дождь, местами сильный, кое-где грозы. Ночная температура воздуха составит 7-13 теплых градусов. Днем будет от 12 до 19 градусов со знаком плюс.

На севере страны дождь, кое-где грозы. Сухо будет только в Черниговской и Сумской областях. Температура воздуха ночью удержится в пределах 13-18 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 24-29 градусов.

В центральных областях дождь, местами сильный, кое-где грозы. Только в Полтавской и Днепропетровской областях без осадков. Температура воздуха ночью не опустится ниже 18 градусов. Днем воздух раскалится до 25-30 градусов.

На востоке Украины сегодня сухо и жарко. Ночью температура воздуха ночью не опустится ниже 13-20 градусов. Днем столбики термометров покажут от 25 до 31 градуса со знаком плюс.

На юге днем дождь, местами сильный, кое-где грозы. Температура воздуха ночью составит 13-20 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 24-29 градусов тепла.

В Крыму также дождь, местами грозы. Температура воздуха ночью составит 14-19 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 23-28 градусов.