18:20 22.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В "ЛНР" доставили через Россию продуктов на 50 миллионов гривен

Работники правоохранительных органов сумели разоблачить схему нелегальных поставок продуктов питания на оккупированную территорию Донбасса.

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Так, украинские продукты поставляли через территорию России. Об этом в Facebook передали представители СБУ. Согласно сообщению – работники СБУ вместе с прокуратурой сумели закрыть схему поставок украинских продуктов в "ДНР/ЛНР". Деньги же от них направлялись на финансирование террористов.

Согласно информации следствия, для проведения нелегальных поставок организаторы применяли схему т.н. "прерванного транзита" через территории РФ. Применяя реквизиты 15-ти предприятий, приобретали продукты у украинского производителя и потом якобы "экспортировали" в страны Ближнего Востока через территорию России.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине отменены ГОСТы для продуктов.


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