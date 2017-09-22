В "ЛНР" доставили через Россию продуктов на 50 миллионов гривен

Так, украинские продукты поставляли через территорию России. Об этом в Facebook передали представители СБУ. Согласно сообщению – работники СБУ вместе с прокуратурой сумели закрыть схему поставок украинских продуктов в "ДНР/ЛНР". Деньги же от них направлялись на финансирование террористов.

Согласно информации следствия, для проведения нелегальных поставок организаторы применяли схему т.н. "прерванного транзита" через территории РФ. Применяя реквизиты 15-ти предприятий, приобретали продукты у украинского производителя и потом якобы "экспортировали" в страны Ближнего Востока через территорию России.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине отменены ГОСТы для продуктов.