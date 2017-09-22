Ураган "Мария" усилился и движется на Багамы

Он вновь набирает силу и, по данным синоптиков, сейчас "Мария" направляется к британским островам Теркс и Кайкос, а затем - к Багамским островам.

На данный момент "Мария" является ураганом третьей категории из пяти по шкале Саффира-Симпсона, с устойчивыми ветрами до 205 километров в час.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на утро пятницы, 22 сентября, ураган " Мария", который обрушился на Карибский бассейн, забрал жизни по меньшей мере 32 человек. Стихия опустошила несколько небольших Виргинских островов и Доминикану.

По данным местных властей, по меньшей мере 15 погибли были убиты в Пуэрто-Рико. Вместе с тем спасателям удалось спасти более четырех тысяч человек из затопленных районов Тоа-Баха в Пуэрто-Рико.