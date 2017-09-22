Украина и Россия - лидеры в покупке паспортов ЕС

Такое расследование провела итальянская журналистка-фрилансерка Сара Фаролфи и поделилась результатами в немецким изданием.

Она сообщила, что большинство россиян, которые купили гражданство Кипра, также приобрели и паспорта ЕС.

По данным кипрских властей, за четыре года работы программы натурализации за деньги было продано 1300 паспортов.

Еще десять украинцев купили в прошлом году за полмиллиона евро так называемую "золотую визу" в Португалии. Виза дает право на проживание и работу в стране на протяжении шести лет, также право натурализации.

Фаролфи рассказала, что это далеко не весь список, который известен ей, так как имеется еще столько же фамилий, которые покамест она назвать не может.

Как сообщалось в "УРА-Информ", После вступления в силу безвизового режима со странами Европейского Союза украинский паспорт поднялся сразу на 18 позиций.