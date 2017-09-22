Судьям, которые предлагали Холодницкому взятку, грозит до десяти лет тюрьмы - ГПУ

Они предлагали 300 тысяч долларов и теперь им обоим грозит до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества. Об этом в пятницу утром, на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, по заявлению Холодницкого о предложении ему взятки взяточники задержаны с поличным, - отметил он. В свою очередь пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган на своей странице в Facebook пояснила, что действия сотрудников суда квалифицированы по статье Уголовного Кодекса Украины Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

По ее словам, досудебное расследование пока продолжается. Она также рассказала, что председатель одного из районных судов Днепра решил "помочь" подчиненному избежать уголовную ответственности по факту получения взятки, которую расследует НАБУ. Он пришел с "предложением решить вопрос" на руководителя САП, однако Холодницкий сразу обратился с заявлением в Генпрокуратуру.

Напомним, сотрудники СБУ задержали обоих судей в Киеве в кабинете руководителя САП при передаче первой части взятки в размере 50 тыс. долларов.

Как сообщал РА-Информ, один из судей, находясь под следствием, совершил новое уголовное правонарушение, к нему была применена мера пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного средства контроля и запретом отлучаться из населенного пункта, в котором она проживает.