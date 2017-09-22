Суд перенес рассмотрение дела Януковича на 27 сентября

Соответствующее решение было принято после того, как прокуроры попытались продемонстрировать видеодоказательсива. Как сообщают журналисты с места события, во время заседания прокурорами были продемонстрированы фрагменты выступлений и интервью Януковича российским СМИ, доказывающие, по мнению обвинителей, факт государственной измены.

Прокуроры намеревались продолжить просмотр видео, однако около шести часов вечера суд объявил перерыв в связи с окончанием рабочего дня.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, суд не удовлетворил ходатайство адвоката Януковича Максима Герасько об исключении из состава доказательств копий некоторых документов и видеозаписей.