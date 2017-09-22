00:30 22.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд перенес рассмотрение дела Януковича на 27 сентября

В четверг, 21 сентября, Оболонский районный суд города Киева, который рассматривал уголовное дело о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича, объявил перерыв до 27 сентября.

Суд перенес рассмотрение дела Януковича на 27 сентября

Соответствующее решение было принято после того, как прокуроры попытались продемонстрировать видеодоказательсива. Как сообщают журналисты с места события, во время заседания прокурорами были продемонстрированы фрагменты выступлений и интервью Януковича российским СМИ, доказывающие, по мнению обвинителей, факт государственной измены.

Прокуроры намеревались продолжить просмотр видео, однако около шести часов вечера суд объявил перерыв в связи с окончанием рабочего дня.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, суд не удовлетворил ходатайство адвоката Януковича Максима Герасько об исключении из состава доказательств копий некоторых документов и видеозаписей.


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