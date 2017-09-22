Синоптики предупреждают о сильных ливнях и грозах в Украине

Во время ливней порывы сильного ветра могут достигать 15-20 метров на секунду. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций, ссылаясь на данные синоптиков, до конца суток в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы.

В Волынской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Одесской и Николаевской областях пройдут сильные дожди. В Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях ожидаются порывы ветра 15-20 метров на секунду.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Житомирской области в ночь на 22 сентября в результате неблагоприятных погодных условий семь населенных пунктов остались без света. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС области. Отметим, что ночью шли сильные дожди и град, в результате чего и состоялось срабатывания защиты линий электропередач.