С начала года пиротехники ГСЧС обезвредили 52 тысячи боеприпасов

Пиротехники Госслужбы Украины по ЧС с начала нынешнего года обезвредили примерно 52 тысячи боеприпасов. Об этом сказано в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Так, с начала года подразделения пиротехников ГСЧС изъяли, а также уничтожили 52 тысячи и 347 взрывоопасных предметов, среди них - 287 авиабомб. Также сообщается, что в течение минувших суток было проведено 55 выездов, при которых выявлено 247 боеприпасов.

Как сообщал УРА-Информ, 22-го сентября в Донецкой области на складе боеприпасов гремели взрывы – в районе Малоянисоль. На место были направлены работники ГСЧС – в поле возникло возгорание.