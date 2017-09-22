23:46 22.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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С начала года пиротехники ГСЧС обезвредили 52 тысячи боеприпасов

С начала нынешнего года уничтожили 287 авиабомб.

С начала года пиротехники ГСЧС обезвредили 52 тысячи боеприпасов

Пиротехники Госслужбы Украины по ЧС с начала нынешнего года обезвредили примерно 52 тысячи боеприпасов. Об этом сказано в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Так, с начала года подразделения пиротехников ГСЧС изъяли, а также уничтожили 52 тысячи и 347 взрывоопасных предметов, среди них - 287 авиабомб. Также сообщается, что в течение минувших суток было проведено 55 выездов, при которых выявлено 247 боеприпасов.

Как сообщал УРА-Информ, 22-го сентября в Донецкой области на складе боеприпасов гремели взрывы – в районе Малоянисоль. На место были направлены работники ГСЧС – в поле возникло возгорание.


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