Регионы получат 25 млрд гривен на строительство и ремонт дорог в 2018, - Омелян

Соответствующие сведения сообщил министр инфраструктуры Владимир Емельян во время вопросов к правительству в Верховной Раде Украины.

По словам Омеляна, впервые все регионы Украины получат должное финансирование и ответственность за местные и областные дороги. Также министр инфраструктуры акцентировал внимание, что его команда ожидает по меньшей мере 25 иллиардов, которые будут непосредственно в подчинении областей.

Кстати, в 2018 году каждая область сможет самостоятельно решать, на какие именно дороги и в каком объеме выделять средства и проводить тендерные процедуры.

"С первого января 2018 года в Украине должен заработать Дорожный фонд", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в 2018 году. Мининфраструктуры хочет внедрить систему онлайн-мониторинга хода строительства и ремонта автодорог. По государственным дорогам, так и по местным, будет вестись постоянный онлайн-мониторинг строек. То есть установят камеры, каждый - если будет желание, увидит - что конкретно сейчас делает техника на участке дороги, или присутствует она там вообще - сказал Омелян.