Порошенко о заявлении Цукерберга: Россия пыталась осуществить кибератаку на весь мир

Соответствующие сведения президент Украины заявил во время интервью на телеканале Fox.

По словам украинского лидера, Россия пыталась осуществить кибератаку как на Украину, так и на целый мир. В частности, это ключевой элемент российской гибридной войны в своей попытке втянуться в политический процесс, отметил Порошенко относительно недавнего заявления Марка Цукерберга, исполнительного директора компании Facebook.

Также напоследок лидер украинской страны добавил, что наша страна всегда защищала свободу и демократию. Поэтому, нужно в любое время быть готовым к нападению России. Кроме того, необходимо создать эффективный механизм, включая механизм Марка Цукарберга и других, для того, чтобы быть защищенными от России.

"Россия пытается использовать в своих целях демократический механизм и нападает на демократическую, свободную страну", - подчеркнул президент.

Напомним, как сообщал ранеее "УРА-Информ", в Соединенных Штатах Америки бюро кредитных историй Equifax было подвержено кибератаке, в результате чего было похищено информацию 143 млн клиентов службы.