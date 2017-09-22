Порошенко о заявлении Цукерберга: Россия пыталась осуществить кибератаку на весь мир

Глава украинского государства Петр Порошенко глубоко уверен, что кибер-нападения были ключевым элементом гибридной войны России против всего мира.
Соответствующие сведения президент Украины заявил во время интервью на телеканале Fox.
По словам украинского лидера, Россия пыталась осуществить кибератаку как на Украину, так и на целый мир. В частности, это ключевой элемент российской гибридной войны в своей попытке втянуться в политический процесс, отметил Порошенко относительно недавнего заявления Марка Цукерберга, исполнительного директора компании Facebook.
Также напоследок лидер украинской страны добавил, что наша страна всегда защищала свободу и демократию. Поэтому, нужно в любое время быть готовым к нападению России. Кроме того, необходимо создать эффективный механизм, включая механизм Марка Цукарберга и других, для того, чтобы быть защищенными от России.
"Россия пытается использовать в своих целях демократический механизм и нападает на демократическую, свободную страну", - подчеркнул президент.
Напомним, как сообщал ранеее "УРА-Информ", в Соединенных Штатах Америки бюро кредитных историй Equifax было подвержено кибератаке, в результате чего было похищено информацию 143 млн клиентов службы.