17:13 22.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Виннитчине полицейские попались на взятке в 50 тысяч гривен

Правоохранители на Виннитчине требовали взятку.

На Виннитчине полицейские попались на взятке в 50 тысяч гривен

Так, взятка требовалась за непривлечение человека к уголовной ответственности. Выяснилось, что в регионе правоохранители на 50 тысяч гривен взятки поймали двух полицейских из отдела борьбы с киберпреступностью. Эти данные распространили в пресс-службе местной прокуратуры.

Неправомерную выгоду полицейкие требовали за непривлечение человекак уголовной ответственности - отметили в прокуратуре. На данный момент ведутся первоочередные следственные действия, что направлены на объективное выяснение всех обстоятельств уголовного правонарушения.

Как сообщал УРА-Информ, в Умани депутат попался на взятке.


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