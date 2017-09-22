На Виннитчине полицейские попались на взятке в 50 тысяч гривен

Так, взятка требовалась за непривлечение человека к уголовной ответственности. Выяснилось, что в регионе правоохранители на 50 тысяч гривен взятки поймали двух полицейских из отдела борьбы с киберпреступностью. Эти данные распространили в пресс-службе местной прокуратуры.

Неправомерную выгоду полицейкие требовали за непривлечение человекак уголовной ответственности - отметили в прокуратуре. На данный момент ведутся первоочередные следственные действия, что направлены на объективное выяснение всех обстоятельств уголовного правонарушения.

Как сообщал УРА-Информ, в Умани депутат попался на взятке.