20:27 22.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На КПВВ "Марьинка" установили камеру наблюдения

Видеонаблюдение на пункте пропуска поможет круглосуточно следить за режимом прекращения огня.

На КПВВ

Так, мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе недавно установила камеру наблюдения на пропускном пункте въезда-выезда под названием "Марьинка". Такие данные распространила пресс-центр штаба АТО – при помощи социальной сети.

Украинская сторона центра контроля вопросов прекращения огня на линии разграничения сторон поможет ОБСЕ наращивать возможности по наблюдению на расстоянии за политикой безопасности на востоке. Теперь к видеокамерам наблюдения была добавлена новая – на пункте "Марьинка".

Как сообщал УРА-Информ, в августе возле Марьинки взорвалось орудие. В итоге погибло двое силовиков.


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