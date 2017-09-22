На КПВВ "Марьинка" установили камеру наблюдения

Так, мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе недавно установила камеру наблюдения на пропускном пункте въезда-выезда под названием "Марьинка". Такие данные распространила пресс-центр штаба АТО – при помощи социальной сети.

Украинская сторона центра контроля вопросов прекращения огня на линии разграничения сторон поможет ОБСЕ наращивать возможности по наблюдению на расстоянии за политикой безопасности на востоке. Теперь к видеокамерам наблюдения была добавлена новая – на пункте "Марьинка".

Как сообщал УРА-Информ, в августе возле Марьинки взорвалось орудие. В итоге погибло двое силовиков.