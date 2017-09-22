19:40 22.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Харьковщине горит лес

Лес недавно загорелся на территории Красноградского лесничества.

На Харьковщине горит лес

Так, на Харьковщине возгорание недавно произошло на территории 126-го квартала Красноградского лесничества. Такие сведения распространила пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС. 22 сентября в 12:35 в Госслужбу сообщили о пожаре, возникшем на территории 126-го квартала Красноградского лесничества.

Возгорание появилось в районе н.п. области - Мартыновка, а также Наталино и Добринка. К месту событий вскоре были направлены подразделения ГСЧС, а именно - 26-ти отделений на автоцистернах. Из них три автоцистерны лесхоза, а также еще две автоцистерны и две единицы для пожаротушения техники добровольных формирований местных предприятий.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Днепр сгорел ресторанный комплекс.


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