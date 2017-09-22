На Донетчине на складе боеприпасов прогремели взрывы: идет эвакуация

Взрывы были зафиксированы в районе с. Малоянисоль. Такие данные распространили в пресс-службе ГУ НП в Донецкой области. На место уже были отправлены работники ГСЧС. Опасный район вскоре окружили и обеспечивают там охрану.

Предварительно - пожар возник именно в поле. Спасатели на данный момент борются с огнем. Также на место были направлены сотрудники Никольского полицейского отдела - совместно с военной прокуратурой. Правоохранители окружили территорию, чтобы люди не оказались в огненной ловушке – также сказано в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, в столице взрыв прогремел на крыше многоэтажки.