Депутаты Одесского горсовета голосуют по заранее выданным "темникам" Депутаты городского совета в спешке эвакуировались из мэрии после уличных столкновений активистов с полицией и муниципальной охраной. Один из избранников забыл "темник" на столе. Имя депутата на данный момент не известно. Уже после всех событий стала известна их позиция. Их позиция - это напечатанная, спущенная сверху пошаговая инструкция, а их дело - давить на кнопки, без лишних раздумий о городе, без лишнего шума и пыли. Такие себе винтики мафиозного механизма. С ним же, оставили т.н. "окончательную" повестку дня, которая, как обычно, незаконно отличается от т.н. "предварительной". И учитывая, что сегодня проголосовали только два пункта из повестки, предлагаю всем заранее ознакомиться с "наработками" горсовета/ (овер 70 скан страниц), например + 10 млн. баксов КП Теплоснабжение, - написал Глеб Жаворонков. Уже после всех событий стала известна их позиция. Их позиция - это напечатанная, спущенная сверху пошаговая инструкция, а их дело - давить на кнопки, без лишних раздумий о городе, без лишнего шума и пыли. Такие себе винтики мафиозного механизма. С ним же, оставили т.н. "окончательную" повестку дня, которая, как обычно, незаконно отличается от т.н. "предварительной". И учитывая, что сегодня проголосовали только два пункта из повестки, предлагаю всем заранее ознакомиться с "наработками" горсовета/ (овер 70 скан страниц), например + 10 млн. баксов КП Теплоснабжение, - написал Глеб Жаворонков. Источник: kp.ua

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