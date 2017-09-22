09:30 22.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Депутаты Одесского горсовета голосуют по заранее выданным "темникам"

Депутаты городского совета в спешке эвакуировались из мэрии после уличных столкновений активистов с полицией и муниципальной охраной. Один из избранников забыл "темник" на столе. Имя депутата на данный момент не известно.

Депутаты Одесского горсовета голосуют по заранее выданным

Уже после всех событий стала известна их позиция. Их позиция - это напечатанная, спущенная сверху пошаговая инструкция, а их дело - давить на кнопки, без лишних раздумий о городе, без лишнего шума и пыли. Такие себе винтики мафиозного механизма. С ним же, оставили т.н. "окончательную" повестку дня, которая, как обычно, незаконно отличается от т.н. "предварительной". И учитывая, что сегодня проголосовали только два пункта из повестки, предлагаю всем заранее ознакомиться с "наработками" горсовета/ (овер 70 скан страниц), например + 10 млн. баксов КП Теплоснабжение, - написал Глеб Жаворонков.

Уже после всех событий стала известна их позиция. Их позиция - это напечатанная, спущенная сверху пошаговая инструкция, а их дело - давить на кнопки, без лишних раздумий о городе, без лишнего шума и пыли. Такие себе винтики мафиозного механизма. С ним же, оставили т.н. "окончательную" повестку дня, которая, как обычно, незаконно отличается от т.н. "предварительной". И учитывая, что сегодня проголосовали только два пункта из повестки, предлагаю всем заранее ознакомиться с "наработками" горсовета/ (овер 70 скан страниц), например + 10 млн. баксов КП Теплоснабжение, - написал Глеб Жаворонков.

Источник: kp.ua


 
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