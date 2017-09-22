Боевики на Донбассе продолжают нарушать режим тишины

За прошедшие сутки противник на Донбассе 16 раз открывал огонь по нашим позициям. В результате боевых действий потерь среди украинских военных нет.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, уже традиционно обстрелы начались после шести часов вечера, тогда как днем ​​противник соблюдал режим тишины.

Так на Приморском и Донецком направлениях враг активизировал вооруженные провокации вечером и ночью. Тут четыре раза боевики били из различных видов гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия в районе Авдеевской промзоны.

Украинские защитники жестко давали отпор, поскольку обстрелы несли угрозу нашим солдатам.

Кроме того, противник применял вооружение БМП вблизи Новоселовки (второй) и Майорска. Тем временем на Приморском направлении из крупнокалиберных пулеметов НВФ дважды били вблизи Водяного, а из противотанковых гранатометов работали по окрестностям Гнутово.

В конце суток, под вражеским огнем оказались украинские укрепления у Павлополя.

На Луганском направлении НВФ выпустили 6 мин калибра 82 миллиметра и применяли автоматический гранатомет и пулемет на подступах к Крымскому.

Напомним, ситуация в зоне проведения антитеррористической операции остается напряженной. За прошедшие сутки среду, 20 сентября, боевики 19 раз открывали огонь по нашим позициям. В результате боевых действия один украинский защитник получил ранения.