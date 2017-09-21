Задержан шестой подозреваемый в лондонских терактах

Согласно информации службы, арестованным оказался 17-летний юноша-иностранец. На данный момент полиция проводит обыск его вещей и имущества.

Детективы и стражи порядка проведут ревизию еще нескольких адресов, по которым, возможно, удастся выяснить все источники подготовки к теракту.

Ранее полиция Лондона взяла под стражу пятерых человек, все они эмигранты из Ирана и Сирии.

Напомним, что террористы заложили несколько бомб в белый контейнер в конце вагона на одной из станций лондонского метро. Бомба была активирована дистанционно.

В результате теракта пострадали 30 человек, жертв нет.

Полиция Лондона усилила режим охраны в городе на ближайший месяц.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в городе произошел целый ряд терактов, в которых погибло шесть человек и пострадало 20.