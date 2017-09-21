Забастовка водителей в Финляндии спровоцировал проблемы с общественным транспортом

По информации издания, в Финляндии в Эспоо, а также восточной части городов Вантаа и Хельсинки проводят забастовки водители транспортной компании Nobina.

Из-за чего было отменено почти 200 рейсов общественного транспорта.

Отмечается, что транспортная компания Nobina отвечает за 40 процентов автобусных перевозок, это около 100 маршрутов.

Добавим, забастовки водителей могут осложнить передвижения более 200 тыс. пассажиров.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", На столичной Контрактовой площади и на некоторых прилегающих улицах запретят передвижение автотранспорта.