Возле Донецка замечено 48 вражеских танков

Такие данные содержатся в отчете миссии ОБСЕ касательно событий на Донбассе состоянию на 19-е сентября. По этим данным – 18-го сентября беспилотник миссии заметил 48 танков террористов – 34 Т-72, а также 14 Т-64 – все недалеко от села Терново – восточнее Донецка.

Также согласно сведениям миссии – 14-го сентября в районах, контролируемых террористами, замечено 19 танков, и также зенитный ракетный комплекс формата 9К330 "Тор" - около с.Шимшиновки.

Как сообщал УРА-Информ, Италия во время своего председательства в ОБСЕ обещала помочь решить конфликт на Донбассе.