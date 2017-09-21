17:22 21.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Возле Донецка замечено 48 вражеских танков

Беспилотник ОБСЕ недавно зафиксировал 48 танков террористов - на расстоянии 57 километров от Донецка. 

Возле Донецка замечено 48 вражеских танков

Такие данные содержатся в отчете миссии ОБСЕ касательно событий на Донбассе состоянию на 19-е сентября. По этим данным – 18-го сентября беспилотник миссии заметил 48 танков террористов – 34 Т-72, а также 14 Т-64 – все недалеко от села Терново – восточнее Донецка.

Также согласно сведениям миссии – 14-го сентября в районах, контролируемых террористами, замечено 19 танков, и также зенитный ракетный комплекс формата 9К330 "Тор" - около с.Шимшиновки.

Как сообщал УРА-Информ, Италия во время своего председательства в ОБСЕ обещала помочь решить конфликт на Донбассе.


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