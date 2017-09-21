Возле берегов Японии произошло два землетрясения

Их магнитуда составляла 5,2 и 6,1 балла по шкале Рихтера. Как сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки, очаг первого землетрясения располагался на глубине 35 километров в 70 километрах к северо-востоку от населенного пункта Намиэ в префектуре Фукусима.

Второе землетрясение произошло на глубине десяти километров и в 281 километрах к северо-востоку от города Камаиси в префектуре Иватэ. На данный момент информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на юго-востоке Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,1 балла. Подземные толчки были зафиксированы 19 сентября около девяти часов вечера по киевскому времени.

Эпицентр находился в 49 километрах к юго-западу от города Пуэбла-де-Сарагоса и в восьми километрах от населенного пункта Тепеохума. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров. По последним данным число жертв возросло до 230 человек.