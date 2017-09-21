В Украину возвращается тепло

В то же время северные, западные и юго-западные области окажутся в зоне влияния атмосферного фронта, который принесет дожди с грозами. На остальной территории в поле пониженного давления сохранится сухая погода.

Таким образом синоптики сегодня обещают

в западных областях дожди, местами сильные, в Карпатах очень сильные дожди. В восточных, большинстве центральных областей, Крыму и Приазовье будет сухо и тепло.

На остальной территории кратковременные дожди и грозы.

Температура воздуха днем составит 24-29 градусов тепла. Ветер в Украине юго-восточный 7-12 метров на секунду, в Карпатах, днем и на Левобережье порывы могут достигать 15-20 метров на секунду, а в Одесской и Николаевской областях шквалы достигнут 23 метров на секунду.

В Киеве сегодня днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит 14-16 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 26-28 градусов.

На западе Украины в четверг дождь, местами сильный, грозы. Ночная температура воздуха составит 7-13 градусов со знаком плюс. Днем будет от 12 до 20 градусов тепла.

В северных областях 21 сентября пройдет с дождями и грозами. Ночю столбики термометров покажут от 10 до 17 градусов выше нуля. Днем воздух раскалится до 24-29 градусов.

В центре страны сухо и тепло. Только в Кировоградской и Винницкой областях местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью удержится в пределах 12-17 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 27-33 градусов.

На востоке Украины в четверг без осадков. Температура воздуха ночью не опустится ниже 12-20 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 28-33 градуса выше нуля.

На юге Украины сегодня сухо и по летнему жарко. Только в Одесской области, а днем и в Николаевской местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью составит 15-20 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 27-32 градусов.

В Крыму также сухо и тепло. Ночная температура воздуха не опустится ниже 15-22 градусов тепла. Днем будет от 24 до 29 жарких градусов.