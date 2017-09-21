В среду на Донбасса ранен один украинский военный

За прошедшие сутки среду, 20 сентября, боевики 19 раз открывали огонь по нашим позициям. В результате боевых действия один украинский защитник получил ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-службы штаба АТО, в конце минувших суток обстановка в районе боевых действий несколько обострилась. Если днем ​​противник почти придерживался режима тишины, то после шести часов вечера активность российских наемных войск существенно возросла.

Так, на Донецком направлении, вечером, в районе Авдеевской промзоны, боевики несколько часов обстреливали опорные пункты из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, вчера трижды под пулеметный огонь попали укрепления вблизи Песков и дважды - возле Майорска, Зайцево, Невельского.

На Приморском направлении российские оккупанты выпустили 14 мин калибра 82 миллиметра у Павлополя и Широкино. А крупнокалиберный пулемет противника работал в окрестностях Водяного.

На Луганском направлении вчера сохранялась тишина.

Напомним, российские наемные войска и подчиненным им боевики за вторник 23 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции. В результате боевых действий потерь среди украинских военных нет.