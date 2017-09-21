В Ростове сгорел десятиэтажный отель - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба регионального управление МЧС.

По словам спасателей, на месте происшествия работают пожарные расчеты, пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Сообщается, что при пожаре погибли двое людей. По предварительным данным, один из погибших - администратор гостиницы, еще одно тело было найдено между вторым и третьим этажами отеля.

В настоящее время устанавливается личность погибшего.

Очевидцы сообщают, что в результате пожара также пострадало несколько автомобилей. Спасатели и сотрудники полиции занимаются эвакуацией людей из опасной зоны.

Напомним,как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве на Борщаговке горит здание аптеки, возгорание произошло около пяти часов вечера четверга, 14 сентября, на улице Леся Курбаса.