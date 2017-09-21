15:24 21.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В одном из гаражей Луцка полиция нашла более 17 кг марихуаны и оружие

В Луцке в гараже полиция нашла более 17 кг марихуаны, янтарь, оружие и склад краденых вещей. Об этом сообщает сектор коммуникации управления полиции в Волынской области.

В одном из гаражей Луцка полиция нашла более 17 кг марихуаны и оружие

По словам полицейских, все это изъяли в гараже на улице Карбышева, который арендует 42-летний житель областного центра.

Следователи нашли там 14,4 кг сушеного каннабиса и три килограмма стеблей конопли.

В помещении также обнаружили 28 кг янтаря-сырца, обрез охотничьего нарезного ружья и предмет похожий на пневматическую винтовку заводского производства.

Изъятое направили на экспертизу в Волынского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД.

Полицейские установили лица, занимавшихся незаконной деятельностью и использовали гараж как хранилище.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в поселке Балаклея Харьковской области прогремел мощный взрыв, взрывной волной разрушен крупнейший в Украине склад боеприпасов.


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