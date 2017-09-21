В Латвии около границы зафиксировали два военных самолета РФ

Согласно информации ведомства, российские военные самолеты были зафиксированы над нейтральными водами Балтийского моря у внешней границы территориальных вод Латвии.

"Два российских истребителя Су-27 были зафиксированы 20 сентября 2017 года вблизи границ Латвии", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Латвии в особой экономической зоне страны военные зафиксировали три российских военных корабля "Андромеда", "Килектор 1" и "Бира".