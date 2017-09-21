13:36 21.09.2017 | Общество | Новости
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В Латвии около границы зафиксировали два военных самолета РФ

В Латвийской республике около границы зафиксировали два военных самолета Российской Федерации Су-27. Об этом сообщает пресс-служба Национальных вооруженных силы Латвии.
 

В Латвии около границы зафиксировали два военных самолета РФ

Согласно информации ведомства, российские военные самолеты были зафиксированы над нейтральными водами Балтийского моря у внешней границы территориальных вод Латвии.

"Два российских истребителя Су-27 были зафиксированы 20 сентября 2017 года вблизи границ Латвии", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Латвии в особой экономической зоне страны военные зафиксировали три российских военных корабля "Андромеда", "Килектор 1" и "Бира".


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