В Кропивницком полиция задержала замглавы ГФС - ФОТО

Чиновница попалась на взятке. Как сообщает пресс-служба СБУ, заместительница начальника Главного управления и начальник одного из управлений фискальной службы требовали от местного предпринимателя восемьдесят тысяч гривен.

За эту сумму чиновники обещали не отражать в акте налоговой проверки выявленные нарушения законодательства и не начислять штрафные санкции.

Полиция задержала взяточников в одном из развлекательных заведений на выезде из областного центра во время получения всей суммы взятки. Против задержанных открыто уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Взяточничество. Сейчас решается вопрос об объявлении им о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Первомайск Николаевской области полиция в понедельник, 18 сентября, задержала заместителя городского головы. Чиновница попалась на взятке.