12:32 21.09.2017 | Общество | Новости
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В Китае запустили самые быстрые поезда в мире

Новые китайские высокоскоростные поезда Фусин, движущиеся со скоростью 350 километров в час, начали курсировать по железнодорожной ветке Пекин-Шанхай. Об этом сообщает издание Xinhua.

В Китае запустили самые быстрые поезда в мире

По информации ведомства, поезда будут курсировать семь раз в день от Южного железнодорожного вокзала Пекина до вокзала Хунцяо в Шанхае.

Так, фусин в настоящий момент является самым быстрым в мире высокоскоростным железнодорожным составом, находящимся в коммерческой эксплуатации.

Поезд может доставить пассажиров из Пекина в Шанхай за четыре часа, что на полтора часа быстрее, чем раньше.

Отмечается, что ветка Пекин-Шанхай является одной из наиболее загруженных в Китае, в год пассажиропоток на ней превышает 100 млн человек.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", До конца года Укрзализныця совместно с железными дорогами Молдовы запустит обновленный маршрут


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