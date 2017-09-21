В Китае запустили самые быстрые поезда в мире

По информации ведомства, поезда будут курсировать семь раз в день от Южного железнодорожного вокзала Пекина до вокзала Хунцяо в Шанхае.

Так, фусин в настоящий момент является самым быстрым в мире высокоскоростным железнодорожным составом, находящимся в коммерческой эксплуатации.

Поезд может доставить пассажиров из Пекина в Шанхай за четыре часа, что на полтора часа быстрее, чем раньше.

Отмечается, что ветка Пекин-Шанхай является одной из наиболее загруженных в Китае, в год пассажиропоток на ней превышает 100 млн человек.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", До конца года Укрзализныця совместно с железными дорогами Молдовы запустит обновленный маршрут.