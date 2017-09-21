В четверг вступит в силу решение суда о спецконфискации похищенных "режимом Януковича" денег

Как пояснил в среду в Днепре на брифинге генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, юридически свершившимся фактом будет то, что сегодня вступит в действие решение суда. Это примерно пять миллиардов гривен. Еще есть намерения по примерно такой же сумме, - пояснил генпрокурор, добавив, что за рубежом арестованы новые средства чиновников, включая 640 килограммов золота в Швейцарии одного из соратников Януковича.

Луценко также выразил мнение, что это еще не конец и пообещал еще более серьезные наложения арестов и возвращение в бюджет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, средства в объеме 1,4 миллиардов долларов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения были конфискованы и возвращены в Государственный бюджет Украины.