05:30 21.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В четверг вступит в силу решение суда о спецконфискации похищенных "режимом Януковича" денег

В четверг, 21 сентября, вступает в силу решение суда о спецконфискацию 200 миллионов долларов, похищенных в результате деятельности организованной преступной группировки бывшего президента Украины Виктора Януковича.

В четверг вступит в силу решение суда о спецконфискации похищенных

Как пояснил в среду в Днепре на брифинге генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, юридически свершившимся фактом будет то, что сегодня вступит в действие решение суда. Это примерно пять миллиардов гривен. Еще есть намерения по примерно такой же сумме, - пояснил генпрокурор, добавив, что за рубежом арестованы новые средства чиновников, включая 640 килограммов золота в Швейцарии одного из соратников Януковича.

Луценко также выразил мнение, что это еще не конец и пообещал еще более серьезные наложения арестов и возвращение в бюджет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, средства в объеме 1,4 миллиардов долларов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения были конфискованы и возвращены в Государственный бюджет Украины.


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