22:55 21.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Бердичеве выпал град величиной с яйцо - ФОТО

В четверг, 21 сентября, в городе Бердичев Житомирской области выпал град размером с куриное яйцо.

В Бердичеве выпал град величиной с яйцо - ФОТО

Как сообщают в социальной сети местные жители, непогода началась около восьми часов вечера. Уже через полчаса начался град. На землю посыпались куски льда размером больше, чем куриное яйцо.

Пока неизвестно, повредила ли непогода городские коммуникации и здания. Вместе с тем после этого в Житомире начался сильный дождь с грозой - он длился около получаса.

Напомним, в отдельных областях Украины синоптики ожидают сильные дожди и грозы. Во время грозы возможно усиление ветра.Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сегодня в западных областях местами пройдут сильные дожди, а в Карпатах – грозы.


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