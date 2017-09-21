Украина подписала соглашение о расследовании крушения МН17

Украины, Нидерландов, Австралии, Бельгии и Малайзии вместе начали работу в Совместной следственной группе. Она будет расследовать трагедию.

Как сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Нидерландов, судебный процесс над подозреваемыми будет организован в Нидерландах, но пять стран подтвердили свою приверженность выдвижению обвинений и организации судебного процесса над подозреваемыми и согласились продолжать сотрудничество.

При этом министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс подчеркнул, что страны полны решимости привлечь виновных к ответственности и убедительное доказательство этому письменное соглашение.

В июле мы приняли решение об уголовном преследовании по голландскому законодательству, но при активной международной поддержке. Смерть 298 невинных людей, включая 196 голландских жертв, не может и не должна оставаться безнаказанной, - отметил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в августе Россия передала международной группе следователей дополнительные радиолокационные данные о крушени Boeing компании Malaysia Airlines рейса МН17 на Донбассе.