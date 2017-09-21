08:59 21.09.2017 | Общество | Новости
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Украина подписала соглашение о расследовании крушения МН17

Представители пяти стран в среду вечером, 20 сентября, подписали соглашение, в котором подтвердили сотрудничество по вопросу наказания виновных в крушении MH17.

Украина подписала соглашение о расследовании крушения МН17

Украины, Нидерландов, Австралии, Бельгии и Малайзии вместе начали работу в Совместной следственной группе. Она будет расследовать трагедию.

Как сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Нидерландов, судебный процесс над подозреваемыми будет организован в Нидерландах, но пять стран подтвердили свою приверженность выдвижению обвинений и организации судебного процесса над подозреваемыми и согласились продолжать сотрудничество.

При этом министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс подчеркнул, что страны полны решимости привлечь виновных к ответственности и убедительное доказательство этому письменное соглашение.

В июле мы приняли решение об уголовном преследовании по голландскому законодательству, но при активной международной поддержке. Смерть 298 невинных людей, включая 196 голландских жертв, не может и не должна оставаться безнаказанной, - отметил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в августе Россия передала международной группе следователей дополнительные радиолокационные данные о крушени Boeing компании Malaysia Airlines рейса МН17 на Донбассе.


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