09:32 21.09.2017 | Общество | Новости
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У берегов Индонезии произошло землетрясение

В ночь на четверг, 21 сентября, возле побережья индонезийского острова Ява зафиксировано землетрясение.

У берегов Индонезии произошло землетрясение

Его магнитуда по шкале Рихтера составила 5,7 баллов. Как сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки землетрясение было зафиксировано около полуночи.

Эпицентр подземных толчков располагался в 125 километрах к северо-востоку от города Сурабая. Очаг землетрясения залегал на глубине 588 километров.

Сейчас данных о жертвах или разрушениях не поступало.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на четверг, 21 сентября, возле восточного побережья японского острова Хонсю произошла два землетрясения. Их магнитуда составляла 5,2 и 6,1 балла по шкале Рихтера.


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