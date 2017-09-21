У берегов Индонезии произошло землетрясение

Его магнитуда по шкале Рихтера составила 5,7 баллов. Как сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки землетрясение было зафиксировано около полуночи.

Эпицентр подземных толчков располагался в 125 километрах к северо-востоку от города Сурабая. Очаг землетрясения залегал на глубине 588 километров.

Сейчас данных о жертвах или разрушениях не поступало.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на четверг, 21 сентября, возле восточного побережья японского острова Хонсю произошла два землетрясения. Их магнитуда составляла 5,2 и 6,1 балла по шкале Рихтера.