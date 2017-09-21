У берегов Индонезии произошло землетрясение

В ночь на четверг, 21 сентября, возле побережья индонезийского острова Ява зафиксировано землетрясение.
Его магнитуда по шкале Рихтера составила 5,7 баллов. Как сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки землетрясение было зафиксировано около полуночи.
Эпицентр подземных толчков располагался в 125 километрах к северо-востоку от города Сурабая. Очаг землетрясения залегал на глубине 588 километров.
Сейчас данных о жертвах или разрушениях не поступало.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на четверг, 21 сентября, возле восточного побережья японского острова Хонсю произошла два землетрясения. Их магнитуда составляла 5,2 и 6,1 балла по шкале Рихтера.