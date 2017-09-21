Суд города Полтава арестовал депутата Миргородского горсовета

Прокуратура подозревает его в смерти своего коллеги - депутата от партии "Свобода" Олега Супруненко. Суд арестовал его на 60 суток. При этом адвокаты просили суд выпустить подозреваемого под залог, однако судья принял решение, что Хачатрян должен находиться под стражей.

Напомним, 20 сентября в Полтавской области были задержаны трое подозреваемых в разбойном нападении на 29-летнего депутата Миргородского городского совета Олега Супруненко, который в результате причиненных телесных повреждений скончался. Среди подозреваемых – один из депутатов этого горсовета.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений по статье Уголовного кодекса Украины Разбой, совершенный организованной группой, или соединенный с причинением тяжких телесных повреждений и Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего.

Как сообщал УРА-Информ, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что потребовалд от задержанного депутата Миргородского горсовета от Радикальной партии Хачатряна сложить мандат и "предстать перед правосудием".