Сообщение о подозрении Александру Сину уже подписано , - Луценко

Бывший председатель Запорожской городского совета подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Украины Злоупотребление служебным положением, что повлекло тяжкие последствия и Хулиганство. Об этом в среду, 20 сентября, во время брифинга в Днепре заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, подозреваемый, находясь на должности запорожского городского головы нарушил распоряжения Кабинета министров, которое приостановило его же решение о передаче в аренду земельных лесных участков.

Син умышленно, в интересах третьих лиц, подписал решение и передал предпринимателю земельный участок, который, согласно материалам лесоустройства относится к лесному фонду, что повлекло тяжкие последствия, - пояснил Луценко. Вместе с тем Генпрокурор отметил, что в результате действий Сина из собственности территориальной общины города в частную собственность были незаконно переданы земли общей площадью более 2,5 гектаров стоимостью 3,5 миллиона гривен.

Согласно закону мы сообщили о подозрении родным подозреваемого, в ЖЭК, а также дали сообщение и пытаемся найти его, -з пояснил генпрокурор, призвав Сина прибыть в ближайший отдел полиции.

Напомним, как сообщал УРА-Иформ, в 2016 году Орджоникидзевский районный суд Запорожья признал бывшего городского голову Запорожья Александра Сина виновным в нарушении законодательства о труде.