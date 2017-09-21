15:19 21.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Синоптики предупреждают о непогоде в Украине 21-22 сентября

Синоптики предупреждают о грозах и шквалах в Украине 21-22 сентября 2017 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
 

Синоптики предупреждают о непогоде в Украине 21-22 сентября

Как отмечается, сегодня сильные дожди ожидаются в западных областях, ночью в Карпатах очень сильный дождь, в северных и Винницкой областях сегодня ожидаются грозы, а в Карпатах, днем и на Левобережье порывы ветра 15-20 м/с, в Одесской и Николаевской областях местами шквалы до 23 м/с.

"По данным Укргидрометцентра, в течение суток 21 сентября в Киеве и Киевской области грозы", - говорится в сообщении.

Таже, 22 сентября в западных, Винницкой, Житомирской, Одесской и Николаевской областях ожидаються сильные дожди.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в результате осложнения погодных условий в шести областях Украины сработала система защиты линий электропередач,после чего обесточенными оказались 478 населенных пунктов.


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