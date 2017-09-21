08:22 21.09.2017 | Общество | Новости
100174288:roman

Сеул выделит 8 млн долларов для помощи голодающим из КНДР

Правительство Южной Кореи выделит дополнительные средства для предоставления продовольственной помощи голодающим жителям КНДР.

Сеул выделит 8 млн долларов для помощи голодающим из КНДР

Об этом передает Yonhap.

Согласно информации ведомства, продукты будут переданы для беременных женщин и детей, которые страдают от нехватки продуктов питания. А это более 1,3 млн человек.

Планируется выделить 8 млн долларов, однако сроки траншей пока что не определены, так как между странами очень натянутые дипломатические отношения.

Ранее Дональд Трамп во время своего выступления в ООН высказался по поводу КНДР, пригрозив уничтожить страну в случае, если Пхеньян попробует нанести ядерный удар по США или его союзникам.

Правительство США также настаивает на том, чтобы Китай усилил влияние на КНДР с целью уменьшения "ядерных амбиций" Ким Чен Ына.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Вице-президент Европейской Комиссии - высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини дала негативную оценку вчерашним словам Трампа.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив