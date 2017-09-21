Сеул выделит 8 млн долларов для помощи голодающим из КНДР

Об этом передает Yonhap.

Согласно информации ведомства, продукты будут переданы для беременных женщин и детей, которые страдают от нехватки продуктов питания. А это более 1,3 млн человек.

Планируется выделить 8 млн долларов, однако сроки траншей пока что не определены, так как между странами очень натянутые дипломатические отношения.

Ранее Дональд Трамп во время своего выступления в ООН высказался по поводу КНДР, пригрозив уничтожить страну в случае, если Пхеньян попробует нанести ядерный удар по США или его союзникам.

Правительство США также настаивает на том, чтобы Китай усилил влияние на КНДР с целью уменьшения "ядерных амбиций" Ким Чен Ына.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Вице-президент Европейской Комиссии - высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини дала негативную оценку вчерашним словам Трампа.