12:17 21.09.2017 | Общество | Новости
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Руководство Twitter вызвали на допрос из-за российской пропаганды

Сената США вызвал руководство компании Twitter на допрос по делу о вмешательстве России в выборы президента США осенью 2016 года. Соответствующие сведения стали известны из сообщения компании.

Руководство Twitter вызвали на допрос из-за российской пропаганды

Отмечается, что представители Twitter проведут встречу с сотрудниками комитета по разведке Сената США на следующей неделе.

Следователи изучают распространение Россией фейковых новостей и пропаганды в социальных сетях в ходе выборов американского президента.

Член сенатского комитета по разведке Адам Шиф отметил, что комитет получил некоторую информацию, однако пока остается "еще много вопросов без ответов".

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", корпорация Facebook будет принимать дополнительные меры против распространителей ложной информации в социальной сети.


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