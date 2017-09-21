Руководство Twitter вызвали на допрос из-за российской пропаганды

Отмечается, что представители Twitter проведут встречу с сотрудниками комитета по разведке Сената США на следующей неделе.

Следователи изучают распространение Россией фейковых новостей и пропаганды в социальных сетях в ходе выборов американского президента.

Член сенатского комитета по разведке Адам Шиф отметил, что комитет получил некоторую информацию, однако пока остается "еще много вопросов без ответов".

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", корпорация Facebook будет принимать дополнительные меры против распространителей ложной информации в социальной сети.