Прокуратура рассказала о деталях хищения земель на Азовском море

В ходе расследования дела было обнаружено, что а основании выданных бывшим главой Якимовской районной государственной администрации незаконных распоряжений, в собственность был передан 41 земельный участок.

Эти земли были переданы группам юридических лиц. Отныне на них находятся развлекательные постройки для отдыха.

Луценко отметил, что стоимость нанесенного ущерба государству составила 71 млн гривен.

В рамках досудебного расследования на земельные участки судом наложен арест.

Однако прокуратура считает, что заключительный бенефициарий находится на свободе, есть вероятность, что подозрения будут предъявлены и представителям судебной ветви власти.

Как сообщалось в "УРА-Информ", премьер Гройсман считает, что новое руководство "Укрзализныци должно разобраться в системе, по которой до сегодняшнего дня распределялись грузовые вагоны. Раньше это делалось в помощью коррупционной схемы.